水道復旧が遅れている能登半島地震の被災地・石川県珠洲市の宝立（ほうりゅう）地区で、市の上下水道に接続せず自前で水を確保する「分散型水道」の実証実験が行われている。市、国、民間水処理企業が昨年末から手がけており、皿洗いや洗濯の水は生活排水を再利用し、飲用は浄化した雨水で賄う仕組みだ。「水が使えれば暮らせる」と、避難していた住民の帰還にもつながっている。（輪島支局宮本悠希）集落住民戻る「水が出