トヨタ「ノア」よりも装備充実!? スズキ「ランディ」の底力が凄すぎるスズキのミドルサイズミニバン「ランディ」が2026年6月1日に一部改良を実施しました。OEM元のトヨタ「ノア」とはどう違うのか、そしてどのようなユーザーから選ばれているのかについて、詳しく紹介します。ランディの歴史は2007年にさかのぼります。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがスズキの新型「“3列・7人乗り”ミニバン」です！ 画像で見る（30