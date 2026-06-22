＜ニチレイレディス最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞今大会を終えて、第1回リランキングが実施された。昨年のQTで決まった出場優先順位が、今季のメルセデス・ランキングをもとに見直される制度で、来週「EARTH MONDAMIN CUP」から新たな順位が適用される。【写真】鮮やかブロンド鳥居さくらが髪を下ろしましたルーキーたちがリランキング争いで奮闘した。最上位につけたの