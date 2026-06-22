トランプ米大統領（AP＝共同）、イタリアのメローニ首相【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、イタリアのメローニ首相がイランの核問題への対応に非協力的だと交流サイト（SNS）で重ねて批判した。トランプ氏とメローニ氏はここ数日、非難の応酬を続け、両国関係に亀裂が生じている。トランプ氏は、米国が北大西洋条約機構（NATO）に巨額を投じてきたにもかかわらず、「イタリアとその首相は、イランやその深刻な核の脅