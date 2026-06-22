歌手の中森明菜が、28日放送の日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）にゲスト出演することが21日、発表された。中森にとって同局系バラエティーの出演は約20年ぶりとなり、SNS上でも大きな反響が寄せられた。【写真】こんな笑顔見たことない！SixTONESとのロケを楽しむ中森明菜今回は番組初となる海外ロケ。中森はSixTONESとともに韓国を訪れ、さまざまな対決を実施、番組公式SNSでは、SixTONESメンバーが名曲「DESIRE -