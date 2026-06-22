初心者でも失敗しない投球記録の管理の方法とは カウンターでなく投球記録で管理 片手でカウンターを使って、利き手で記入。 慣れればいいが、習慣になるまでは、間違いが起きやすい。 そこでカウンターではなく、スコアブックの投球の記録で球数を管理するのも一つの方法だ。 今この瞬間