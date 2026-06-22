米イラン協議「進展なく」終了、対話継続で合意アルジャジーラが報じる 米国とイランの和平協議は「進展なく」終了したとアルジャジーラが報じている。 トランプ米大統領の暴言に怒ったイラン側が一時退席するなど協議が決裂するとの懸念もあったが、政府関係者によると、双方は対話を続け、外交プロセスを継続することで合意したという。 核計画、ホルムズ海峡、制裁緩和、レバノン問題などを巡り意見の相