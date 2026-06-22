Ｗ杯初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が、２戦連続で“番狂わせ”を起こし話題になっている。カボベルデは１９７５年にポルトガルから独立。面積は滋賀県とほぼ同じ約４０００平方キロメートル、人口５０万人強の大西洋の島国。１次リーグ初戦で強豪スペイン（同２位）を相手にＧＫボジニャが好セーブ連発で完封し、歴史的勝ち点１を獲得した。続く第２戦では、５大会連続１５度目出場のウルグアイ（同１６位）と対