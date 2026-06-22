おにぎりの具、いつも同じになっていませんか？実は家にある食材の組み合わせを少し変えるだけで、びっくりするほどおいしいアレンジおにぎりが作れるんです。今回は「その組み合わせ、アリなの？」と思わず二度見してしまうようなアイデアレシピをご紹介します。 ▼余った福神漬けが主役に！「カレーチーズのおにぎり」 カレーのつけ合わせの福神漬け、余らせていませんか？カレー粉と混ぜておにぎりにすると、ピリリとスパイシ