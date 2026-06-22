元宝塚男役スターの女優凪七瑠海（なぎな・るうみ）が21日、ビルボードライブ横浜でライブ「Rumina」を行った。「ハルカナ約束」「神の裁き」「たしかなこと」などメドレーも含めて14曲を熱唱した。ステージに登場した凪七はオリジナルカクテル「パッションレッド」で乾杯。「私はファスティングマイスターで健康美容食育士の資格も持っているから、これはいいですよ」と薦めた。そして舞台「1789」でマリー・アントワネット役を演