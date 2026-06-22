倉元製作所が急反騰している。前週末１９日の取引終了後に、子会社ＫＵＲＡＭＯＴＯペロブスカイトが、中国ポリロックス・ケミカル（広東聚石化学）グループのポリロックス・ケミカル（香港）と「ペロブスカイト太陽電池プロジェクト投資枠組み協定書」を締結することを決議し、協定書締結に先立ち３０万ドルの前受金を受け取ったと発表したことが好感されている。 倉元は、ペロブスカイト太陽電池のガラス・フィルム