テラプローブは１３％超の急騰を演じたほか、日本マイクロニクス、日本電子材料など半導体検査用プローブカードを手掛ける銘柄に投資金が集中し軒並み急騰している。生成ＡＩの急成長を背景にＡＩ半導体の需要が沸騰状態にあるが、特にＧＰＵ（画像処理半導体）とセットで搭載されるＨＢＭ（高帯域メモリー）の世代交代に伴う需要が高水準で、これに伴う最先端半導体などに対する検査ニーズの高ま