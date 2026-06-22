荒川化学工業が一時８％を超える上昇で４連騰、新値街道をまい進している。時価は２０１７年１２月以来約８年半ぶりの高値圏を走っている。ロジン（松脂）を活用した技術を核にファイン・エレクトロニクス分野で需要を獲得。特にＡＩデータセンター向けの先端半導体材料の洗浄剤などで時流を捉えている。業績は２５年３月期を境に収益回復トレンドが目覚ましい。営業利益は２．４倍増益を達成した２６年３月期に続き