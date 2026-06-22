Ｈｍｃｏｍｍが大幅高で３日ぶりに反発している。前週末１９日の取引終了後に、ダイレクトマーケティング事業を展開するジップ（岡山県瀬戸内市）と連携し、対話型ＡＩエージェント「Ｔｅｒｒｙ２」を活用した問い合わせ業務の自動化ＰｏＣ（概念実証）を開始することを決定したと発表した。各種問い合わせ対応業務に対して、生成ＡＩ・音声ＡＩを活用した次世代型オペレーションへの転換可能性を検証するとし