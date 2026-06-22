ヒロセ電機に注目したい。同社はコネクター専業大手。足もとでは通信インフラ機器向けで、ＡＩサーバー関連の売り上げが拡大している。また、２５年７月に半導体テスト製品会社を買収し、子会社のヒロセＳＥＲとした。今後は半導体検査関連の収益拡大への期待も膨らんでいる。２７年３月期の連結営業利益は前期比７．０％増の４６０億円予想だが、市場には５００億円近辺への増額修正期待も浮上しており、４期