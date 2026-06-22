グリムスは続伸している。前週末１９日の取引終了後、光通信傘下の光通信による株式保有比率が６．１７％から７．１８％に上昇したことが明らかとなり、思惑視した買いが入っている。関東財務局に提出された変更報告書によると、報告義務発生日は６月１２日。保有目的は「純投資」としている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS