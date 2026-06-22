ＧＶＡＴＥＣＨが反発している。前週末１９日の取引終了後に、法務オートメーション「ＯＬＧＡ」がブレインパッド（東京都港区）に採用されたと発表しており、好材料視されている。 「ＯＬＧＡ」は、法務案件管理・契約書レビュー・契約書管理・ＣＬＭ（契約ライフサイクル管理）を一気通貫で自動化する法務ＳａａＳ。今回の採用は、ユーザー視点のナレッジデータベース構築や