胃腸の状態によっては、玄米をそのまま食べることが難しい場合もあります。そのような方に向けて、分づき米・玄米茶・玄米甘酒といった代替の選択肢や、発芽玄米の活用法を紹介します。身体への負担を抑えながら栄養を取り入れるための、無理のない方法を一緒に考えていきましょう。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療セ