アイスは食べたい▶▶この作品を最初から読む新しい町に引っ越してきた在宅ワーカーのアル子。ひょんなことから、「んも〜」が口ぐせの白い犬・ジョン助と一緒に住むことになり、楽しい毎日が始まりました。ちょっぴりワガママなところもあるけれど、素直で憎めないジョン助と、少し頼りないけどやさしいアル子は、お互いのことが大好き。おうち時間とお散歩を楽しみながら、ゴキゲンに過ごす2人の「んも〜な日常」にほ