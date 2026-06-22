【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAZZELのドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン2の第1回の完全版が、6月22日正午よりFODプレミアムにて配信される。新シーズンも、MAZZELメンバーがあらたなミッションに挑戦する。 ■MAZZELメンバーが乗馬とパティシエに挑戦！ 『MAZZEL DUO MISSION』は、新世代ダンス＆ボーカルグループMAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、N