22日10時現在の日経平均株価は前週末比1042.31円（1.46％）高の7万2292.37円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1031、値下がりは474、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはフジクラ で、日経平均を201.13円押し上げている。次いでファナック が108.44円、東エレク が95.54円、アドテスト が89.30円、ＴＤＫ が88.50円と続く。 マイナス寄与度は26