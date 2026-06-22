22日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝161円49銭前後と、前週末午後5時時点に比べ18銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝185円17銭前後と52銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース