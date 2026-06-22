SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で楽しむ、トークあり、グルメあり、クイズあり、ゲームありの超王道スタジオバラエティー『Golden SixTONES』。 ６月２８日（日）放送の『Golden SixTONES』はゲストに中森明菜が登場。中森は、日テレのバラエティーの出演が約２０年ぶりとなり、SixTONESと夢の共演！ 今回は、ＧＯスト番組初となる海外ロケin韓国。SixTONESが韓国の地で、思いきり楽