気象庁の発表によりますと、台風7号（メーカラー）は22日午前9時現在、非常に強い勢力で、フィリピンの東を1時間に25kmの速さで西北西に進んでいます。中心気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45m、最大瞬間風速60mとなっています。 【画像で確認する】▼台風周辺の雨風▼日本列島周辺の雨風▼週間天気 今後、非常に強い勢力を保ったまま、24日（水）には沖縄の南まで進んでくる見込みです。 この台風と