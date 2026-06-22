6月22日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 朝から日差しがありますが、局地地的な雨の可能性があり、降らないとは言い切れない状況です。夕方からは広い範囲で雨の予想となっています。お出かけには傘を持っていた方が良さそうです。日中の最高気温は熊本市で29℃の予想で、日が差すと暑くなりそうです。 明日以降の天気 明日23日(火)はまとまった雨となる