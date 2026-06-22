「スーパー戦隊シリーズ」のレギュラースーツアクターとして活躍した俳優の清家利一（せいけ・りいち）さんが、20日に死去したことがわかった。59歳。本人のアカウントを通じ、家族が伝えた。清家さんは今年4月に抗がん剤治療を受けていることを公表していた。家族が本人のXを通じ「このたび、清家利一は6月17日に永眠いたしました。6月20日に家族に見守られながら無事に葬儀を執り行うことができました。生前お世話になった皆