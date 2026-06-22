前西武監督の松井稼頭央氏（50）が21日、自身のインスタグラムを更新。長女でモデル、女優の松井遥南（25）からの父の日のプレゼントを明かし、親子ショットを披露した。「娘から父の日のプレゼント。ありがとう」とつづると、「NO.1DAD」と記されたボールペンの写真をアップ。ボールペンを手に満面の笑みを浮かべる紺のTシャツ姿の自身と、後ろでピースサインを掲げる赤のTシャツ姿の遥南の親子ショットも投稿した。稼