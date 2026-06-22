サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、メキシコのモンテレイで１次リーグ第２戦が行われ、Ｆ組の日本はチュニジアに４―０で快勝した。Ｗ杯の現地取材が今回で１２度目となるサッカージャーナリスト・石川聡さんは、得点ラッシュの裏で日本の確かな成熟度を見た。（デジタル編集部）これまで７度のＷ杯で一度しか勝てていなかった1次リーグ第2戦、そしてＷ杯史上通算１０００試合目と