◇ナ・リーグフィリーズ−メッツ（2026年6月21日フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワバー選手（33）が21日（日本時間22日）、本拠でのメッツ戦に「2番・DH」で先発出場。2回に29号3ランを放ち、5年連続となる30本塁打に王手をかけた。2点リードの2回1死一、二塁で迎えた第2打席で相手先発・ピーターソンの内角直球を振り抜くと、打球は右中間スタンド中段席に着弾。飛距離418フィート（約127・4メートル）の29