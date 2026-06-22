渡部聖弥が3ランの西武が連勝パーソル パ・リーグ公式戦3試合が21日に行われた。西武は5-3でオリックスを下し、連勝でカード勝ち越しを決めた。4回に小島大河捕手と平沢大河内野手に適時打、渡部聖弥外野手の5号3ランで一挙5得点を奪取。先発・渡邉勇太朗投手は6回3失点で4勝目を挙げた。敗れたオリックスは先発・九里亜蓮投手がNPB通算1500投球回を達成したが、6回5失点と誤算。打線では杉澤龍外野手がプロ初本塁打が飛び出した