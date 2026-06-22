今大会は3位でも8か国が突破サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0で撃破した。1勝1分けで勝ち点は4。F組最終戦となる25日（同26日）のスウェーデン戦の前に、決勝トーナメント（T）進出が決まる可能性が出てきた。日本はスウェーデン戦で引き分け以上なら2位以内での決勝T進出が決まり、負けても3位突破の可能性がある。一方で、試合を待た