「The Social Reckoning」のアーロン・ソーキン監督は、俳優のジェシー・アイゼンバーグに再びマーク・ザッカーバーグ氏を演じてもらうよう、3日がかりで説得を試みていたという。フェイスブックの設立とそれに伴う訴訟を描いた2010年公開の「ソーシャル・ネットワーク」で脚本を担当していたソーキン監督は続編の製作にあたり、迷わずジェシーに出演を求め