高松南警察署 高松市のショッピングモールで、女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして、21日、高知県の職業不詳の男（29）が性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は21日午後4時24分ごろ、高松市内のショッピングモールで買い物中だった女性（19）に後ろから近づき、スマートフォンをスカートの中に差し向けて盗撮しようとした疑いが持たれています。 シ