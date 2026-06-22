元妻に対する不同意性交致傷などの罪に問われた元夫の裁判員裁判で、広島地裁は拘禁刑8年を言い渡した。元夫側は判決を不服として控訴している。配偶者や元配偶者間でも性犯罪は成立するが、立件は珍しい。脅迫の声が被告人のスマートフォンに録音されていたことなど、客観的な証拠の存在が有罪認定の大きな決め手になったとみられる。公判で、被告人は「同意があった」として無罪を主張。弁護側は、元妻Aさんが親権を取り戻すため