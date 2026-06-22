瞬間最高視聴率は試合終了時の午後2時55分に世帯37.0％に達する日本テレビは6月22日、同21日に放送された北中米ワールドカップ（W杯）グループFの「日本 vs チュニジア」の視聴率速報を発表した。本田圭佑が解説を務めたことに加え、日曜日の午後という好条件で高い視聴率を記録している。森保一監督の試合後インタビューを含む午後1時から同3時までの試合放送時間において、個人全体平均視聴率は22.5％、世帯平均視聴率は33.2