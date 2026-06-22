ソフトボールで２００８年北京、２１年東京五輪金メダリストの“鉄腕”上野由岐子投手（ビックカメラ高崎）がスポーツ報知のＷＥＢインタビュー「鉄腕ストーリー」で新たな“壁”とぶつかったリーグ前半戦を総括した。７月に４４歳を迎えるレジェンドは、２８年ロサンゼルス五輪の出場権につながるＷ杯予選、前人未踏の７連覇が懸かる愛知・名古屋アジア大会への思いも口にした。上野は“壁”とぶつかっていた。５月３１日の豊