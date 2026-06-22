元ＴＢＳアナウンサーで都議会議員の高野貴裕氏が２２日までに自身のＸを更新。日本テレビ系「２４時間テレビ４９―愛は地球を救う―」（８月２９、３０日）のチャリティーマラソンランナーをつとめることが決まった妻の女優・星野真里にエールを送った。高野氏は「今年の夏は、また違った意味で熱くなりそうです。娘のために。同じ境遇にあるスペシャルニーズの方々のために。そして、その人らしい生き方を支える社会のために