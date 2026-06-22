週明け、けさの東京株式市場で日経平均株価は、一時1000円を超える大幅な値上がりとなり、7万2000円を上回りました。日経平均株価が取引時間中に7万2000円台をつけるのは初めてです。中東情勢をめぐる不透明感や警戒感は残るものの、これまで相場をけん引してきたAIや半導体関連株を中心に買い注文が広がり、株価を押し上げています。