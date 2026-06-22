日本テレビ系で２１日に放送されたサッカーＷ杯北中米大会１次リーグ日本−チュニジア戦の世帯平均視聴率が、３０・２％だったことが２２日、分かった。１月３日に同局系で放送された「第１０２回箱根駅伝・復路」の世帯平均視聴率３０・２％と同率で、２６年に放送された全番組の中で１位を記録。個人視聴率は２０・４％で、今年放送された全番組の中で最高値だった。１５日にＮＨＫ総合で中継された日本−オランダ戦の世帯平