南米コロンビアで大統領選挙の決選投票が行われ、トランプ大統領を信奉する極右候補が速報値でリードしています。21日の決選投票は、1回目の投票で最多得票を獲得した極右のデラエスプリエジャ候補と、現職ペトロ大統領の盟友で左派のセペダ候補による対決となりました。選挙当局によりますと、速報値で開票率99.93％の時点で極右のデラエスプリエジャ候補がリードしています。ただ、左派候補を支持するペトロ大統領は不正行為があ