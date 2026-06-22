高市早苗首相が日々の移動で使う専用車が22日、トヨタ自動車の最高級ブランド「センチュリー」のセダンタイプからスポーツタイプ多目的車（SUV）に新調された。快適な乗り心地から「走る執務室」（同社ホームページ）と呼ばれ、分単位のスケジュールで動く首相を支える。首相は22日朝、住まいの首相公邸から官邸まで徒歩で移動。閣議を終え、衆院予算委員会に出席するため、官邸から国会まで初乗車した。