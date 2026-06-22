4人組ガールズグループ・IS:SUEが、解熱鎮痛薬ブランド「EVE（イブ）」のキャンペーンアンバサダーに起用されたことが22日、発表された。IS:SUEはコラボキャンペーンを行うほか、WEB CM「REBORN with EVE」篇に出演する。【メイキングカット】後ろ姿がかわいい！リボンを背負ったIS:SUE「EVE」はこれまで、「痛みよ、私よ、とんでゆけ。」のブランドメッセージのもと、痛みを我慢してしまいがちな女性たちへ、無理をせず薬に頼