鹿児島県霧島市の温泉施設で、きのう、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明になっています。行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん（5）です。警察などによりますと、きのう午後3時半ごろ、鹿児島県霧島市の温泉施設で「子どもがいなくなった、川に落ちた可能性がある」と母親から消防に通報がありました。嶺臣くんは通報の15分ほど前まで家族湯で入浴していて、先に両親が脱衣所に行ったあと、嶺