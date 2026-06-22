日本テレビは２１日、今年の「２４時間テレビ」のチャリティランサーに、俳優の星野真里が決まったと発表。星野の夫で元ＴＢＳアナで都議会議員の高野貴裕氏がＸで妻にエールを送った。「妻であり、障がいのある子供の母であり、そして、たくましく、しなやかな女性である、まりちゃん」と妻に呼びかけ「彼女の才能はもちろん、どんな時も前を向こうとする芯の強さ、そして人に寄り添う優しい心を、心から敬愛しています」と伝