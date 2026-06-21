〈「彼氏と別れた」「ぴったりな人がいる」“恋のキューピッド”は森保監督の次男…W杯でバズった“FIFA公認美女”（31）が語る、得点王の夫との馴れ初め秘話〉から続く2022年、カタールW杯の日本対ドイツ戦で国際映像に映ったことで、「FIFA公認美女」として一躍時の人となったガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONOさん（31）。Instagramのフォロワー数が10万人以上増えるなど、大きな反響があった。【衝撃画像】美ボディ