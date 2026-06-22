STV札幌テレビアナウンサー竹井愛乃が21日までにインスタグラムを更新。近影をアップした。竹井アナは「先日のお天気コーナーではカンカン帽？麦わら帽子？を被ってみました」とコメントし、帽子を着用した、さわやかな夏の装いを披露した。続けて「また、昨夜の千鳥かまいたちゴールデンアワー感想を送ってくださった皆様ありがとうございます！」と視聴者へ感謝を伝えた。この投稿にフォロワーからは「日本国民の天使」「あい