静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサーが21日までにインスタグラムを更新。熱海、湯河原を訪れたことを報告した。「熱海〜湯河原散歩とろろご飯に滝に温泉に…満喫しました梅雨の晴れ間に、自然でリフレッシュ心がとろける時間でした」と報告し、水色のロングワンピース姿を投稿した。佐々木アナは肩から小さなバッグを斜めがけにしており、バッグのストラップで美バストをくっきりと際立たせている。この投稿にフォロワー