お笑いコンビ、ニッチェの江上敬子（41）が21日までに自身のブログを更新。ダイエットの成果を明かした。江上は「単独ライブの為にも、もう少し体を軽くしたい今日この頃。2時間近くのライブを、40代半ばの主婦がやり切るには、ちょっと体重が重すぎる」とつづり「良いペース82.6キロからのスタートなので、マイナス5キロも間近だ」と日付と体重が表記された折れ線グラフを公開した。最新の体重は「79.1」と記されている。この投