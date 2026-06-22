歌手、森高千里（57）が21日までにインスタグラムを更新。「2026森高千里エスプレッソSUMMER tour」愛知公演を終えたことを報告した。「足元の悪い中、足を運んでくださった皆さん、本当にありがとうございました！雨が降ると少し肌寒かったですが、会場は終始温かい空気に包まれていました」と感謝を伝え、ステージでの写真をアップした。レースの透け感がつやっぽい、黒いミニワンピースを着用。ニーハイブーツを合わせ、絶対領