ウルグアイ―カボベルデ前半、ゴールを決めるウルグアイのM・アラウホ（手前右）＝マイアミ（ゲッティ＝共同）互いに点を取り合い、引き分けた。カボベルデは前半21分、K・ピナが低い弾道の直接FKを決めて先制。1―2の後半16分にはバレラが相手陣内で横パスをカットし、GKムスレラが飛び出した隙に蹴り込んで追い付いた。ウルグアイは前半44分にM・アラウホ、同追加タイムにカノビオが得点。ただ、不用意なプレーが失点につな